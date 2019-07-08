Россияне перестали экономить

Доля россиян, вынужденных экономить на одежде, отпусках и развлечениях, во втором квартале 2019 года снизилась на два процентных пункта — до 67 процентов, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией Nielsen, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным авторов, свободные средства имеются у 76 процентов россиян. При этом тратить их они готовы не на все: только 37 процентов опрошенных рассматривают вариант покупки новой одежды, 31 процент — расходов на отпуск, 20 процентов — на развлечения вне дома. Показатели выросли во всех категориях по сравнению с прошлогодними: на четыре, один и пять процентных пунктов соответственно.

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Также авторы подсчитали индекс потребительского доверия россиян. Он складывается из трех параметров: доли населения, ожидающего «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода (увеличилась на восемь процентных пунктов — до 33 процентов), доли считающих нынешнее время подходящим для траты денег (выросла на шесть процентных пунктов — до 20 процентов) и доли населения, позитивно оценивающего свои перспективы на рынке труда (осталась неизменной на уровне 20 процентов).

Число граждан, считающих, что национальная экономика находится в состоянии рецессии, снизилось на два процентных пункта и составило 77 процентов. Опрошенные изданием аналитики объяснили рост потребительского доверия россиян стабильным курсом рубля и умеренной инфляцией.

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