Эксперты назвали основные тренды в поведении современного потребителя

Потребительское поведение за последнее время изменилось довольно существенно. Причиной тому стали новые стратегии продвижения товаров и услуг, развитие интернет-торговли, растущая разборчивость покупателя, стремление к большей этичности и экологичности потребительского поведения. Об этом рассказали эксперты и представители бизнеса в ходе панельной дискуссии «Тренды потребительского поведения 2019», состоявшейся в рамках бизнес-форума «Права потребителей и качество обслуживания», передает корреспондент «Ленты.ру».

По данным 2018 года, аудитория Рунета составила 90 миллионов человек (около 31 миллиона человек в 2008 году), и процесс интернетизации страны во многом сегодня определяет потребительское поведение, отметила своем выступлении директор по развитию ROMIR Инна Караева.

По сравнению с 2008 годом в 2018 году на человека приходилось 10 сетей (в 2008 году — 7), 14 магазинов (7), 63 категории товаров (60), 733 товарных позиции (512), частота покупок выросла до 190 (151), средний чек — до 556 рублей (281). Бизнес предлагает сегодня потребителю все больше готовых решений, что позволяет последнему существенно экономить время и одновременно способствует изменению потребительского поведения.

Будущее в этой сфере, отметила она, за развитием сервисов, за быстротой и предоставлением покупателю интересного ему ассортимента и возможностью для него в режиме 24/7 получить консультацию у специалиста или найти информацию самостоятельно.

По словам директора объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелики Сулхаевой, стандартный подход, а это прежде всего скидки, промоакции, который успешно работал долгое время, сегодня больше «не цепляет потребителя». «Это, наверное, основной тренд на сегодня, поскольку переизбыток ценовых предложений привел к тому, что в этом плане у потребителя наступила некая слепота, поэтому данный тренд себя изжил», — отметила выступавшая. — Чтобы выращивать аудиторию, которая останется с вами надолго, нужно коммуницировать с ней больше о другом — о том, что ее волнует сейчас, и это далеко не только цена».

Потребитель уже не хочет покупать продукты, которые не соответствуют его ценностям – неэкологичное, вредное для здоровья, неэтичное и так далее. Выступавшая отметила, что на сегодняшний день в России более 60 процентов потребителей готовы платить больше за экологичность продукции, 67 процентов готовы платить больше за высокое качество продукции, состав продукта интересует 57 процентов российских потребителей. Соответствие деятельности компании этическим нормам волнует 79 процентов потребителей, ее ответственность —71 процент потребителей, вопрос о том, наносит ли деятельность компании вред окружающей среде, волнует 56 процентов потребителей.

Еще один потребительский тренд — стремление людей следить за своим здоровьем (62 процента), качеством питания, а это также ведет к изменению потребительских привычек — отказу от вредного (например, фастфуда, 47 процентов), продуктов с искусственными добавками и так далее.

Следующий тренд — стремление к экономии времени, а это рост числа интернет-покупок (35 процентов), предпочтение готовой еды (38 процентов). Кроме того, сегодняшний потребитель стремится стать экспертом и тщательно изучает информацию о товаре, его происхождении (49 процентов), интересуется новыми товарами и услугами (49 процентов), избегает покупки товаров незнакомых марок даже ради экономии (51 процент).

«Эти тренды нужно учитывать, поскольку данные по аудитории говорят о том, что они все сильнее проявляются в российской действительности», — резюмировала Анжелика Сулхаева. Учитывая все эти данные, сегодня, отметила она, нужно придерживаться персонализированного подхода к перегруженному информацией потребителю. «Играя только ценовыми предложениями, вы не приобретете аудиторию, которая останется лояльной на долгое время, — добавила она. — А когда вы выстраиваете долгосрочную коммуникацию, когда говорите потребителю «у нас с тобой одни ценности», тогда покупатель, который у вас есть сегодня, будет с вами завтра, послезавтра и многие годы».

