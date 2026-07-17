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17:33, 17 июля 2026Россия

Губернатор Севастополя обратился к жителям с предупреждением

Развожаев заявил об ухудшении ситуации с электричеством в Севастополе
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Севастополе осложнилась ситуация с электроснабжением после того, как в городе ввели дополнительные ограничения для сбалансирования энергосистемы Крыма. С таким предупреждением к жителям обратился губернатор Михаил Развожаев, его сообщение опубликовано в Telegram.

«Сейчас свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты», — указал губернатор.

По словам Развожаева, команды по распределению мощности поступают от системного диспетчера в режиме реального времени, поэтому составить точные графики отключений сейчас невозможно. Власти решили отказаться даже от режима «2 через 6» — при нем электричество подается на два часа с последующим шестичасовым отключением.

Наша задача — к вечеру стабилизировать систему и выйти на режим «2 через 6»

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Ранее Развожаев сообщил, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на получение топлива. Теперь заявки принимаются круглосуточно, а водителям не нужно ждать определенного времени. В свою очередь, система автоматически распределяет QR-коды, а все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов.

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