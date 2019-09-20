Никас Сафронов отказался судиться с затопившей его квартиру соседкой

Художник Никас Сафронов не планирует ввязываться в судебное разбирательство с женщиной, по вине которой, предположительно, была затоплена его мастерская в центре Москвы. Об этом пишет StarHit.

Сумма нанесенного заливом ущерба оценивается в 10 миллионов рублей, возмещением расходов на ремонт займется страховщик. «Моя студия застрахована, поэтому к адвокатам обращаться не буду. Я вообще не люблю судебных дел, поэтому всеми вопросами будет заниматься страховая компания», — заявил онлайн-изданию Сафронов.

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Он отметил, что помещение еще не окончательно высохло, но в нем уже идет ремонт. «Подключились реставраторы, потому что там много порушенных росписей», — пояснил художник.

Квартиру, где располагается мастерская Сафронова, затопило в начале августа. В заливе обвинили женщину, проживающую в помещении над студией. По информации СМИ, в квартире соседки прорвало трубу с горячей водой. Она якобы сразу перекрыла воду, позвонила в ЖЭК и там ей ответили, что она все сделала правильно, пообещав утром прислать слесаря. После этого соседка легла спать, ничего не сообщив Сафронову.

Никас Сафронов — заслуженный художник России, народный художник Республики Дагестан. Известен в том числе тем, что рисовал портреты многих политических и общественных деятелей и артистов шоу-бизнеса, после чего дарил картины прототипам.

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