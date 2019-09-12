Художник Никас Сафронов попал в аварию. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, он и его друг ехали в подмосковную Барвиху на вечер памяти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер. В какой-то момент в автомобиль Сафронова сзади въехал KIA Rio.

Художник в результате происшествия не пострадал, однако его другу вызвали скорую помощь. «Его сильно тряхануло», — пояснил Сафронов, добавив, что они не доехали до траурного мероприятия.

Московское управление Госавтоинспекции подтвердило факт аварии. «На Рублево-Успенском шоссе, третий километр, столкнулись две иномарки, предварительно один пострадавший», — сказано в сообщении.

Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Сообщалось, что причиной смерти стал анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

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