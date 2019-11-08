Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Один из сотрудников органа заявил, что никаких послаблений из-за проблем со здоровьем актрисы сделано не будет, а все вопросы решаются только через суд. По словам пристава, деньги будут списаны, как только появятся на счетах Заворотнюк.

Ранее ФССП выставила актрисе счет за неуплату налога на имущество. Заворотнюк задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве.

Зимой артистке диагностировали рак мозга. 15 октября 2019 года близкие Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь.

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