Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами

Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк сомневается в том, что дело о неуплате налога на имущество дойдет до суда. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

По словам Виктора Пастернака, он не был в курсе долгов актрисы по недвижимости. Адвокат Заворотнюк высказал сомнение в том, что вопрос о неуплате налога будет решаться в судебном порядке. «Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет», — заявил он, добавив, что готов оказать содействие ее близким.

Ранее ФССП выставила актрисе счет за неуплату налога на имущество. Заворотнюк задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве. Судебные приставы отказались делать поблажки актрисе из-за проблем со здоровьем. В ведомстве пообещали списать деньги, как только они появятся на счетах Заворотнюк.

Зимой 48-летней артистке диагностировали рак мозга. 15 октября 2019 года близкие Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь. В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября сразу после выписки из Европейского медицинского центра. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

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