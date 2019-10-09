Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных

Сразу после выписки из Европейского медицинского центра российскую актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у Анастасии развился парез правой части тела, парализовало правую руку, она не в состоянии передвигаться самостоятельно. Ей назначена эрготерапия и специальные водные процедуры.

Утром 8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из московской больницы, в которой она находилась последний месяц. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. Ее близкие отказались комментировать здоровье звезды. Один из знакомых Заворотнюк отметил, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».

В сентябре сообщалось, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У 48-летней Заворотнюк обнаружили рак мозга.

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