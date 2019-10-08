Названа вероятная причина выписки Заворотнюк из больницы

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов назвал причину, по которой актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, знаменитость могла покинуть клинику либо из-за перерыва в лечении, либо из-за того, что оно не дает эффекта. Он пояснил, что диагностированную у артистки глиобластому невозможно вылечить в тех ситуациях, когда она неоперабельна. Доктор сказал, что при таком виде онкологического заболевания редко можно прожить дольше двух лет.

«Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали», — отметил Долгополов. Он предположил, что артистку выписали «на паллиативную терапию домой».

О том, что Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра в Москве, стало известно утром 8 октября. Ей закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечение в стационаре.

Один из друзей артистки отказался раскрывать детали о ее здоровье, однако признался, что выписка «вовсе не означает хороших новостей». Директор Заворотнюк Марина Потапова также отказалась от каких-либо комментариев.

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