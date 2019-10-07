Директор Заворотнюк выступил на фоне слухов о смерти актрисы

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения о смерти актрисы и призвал прекратить спекуляции на тему ее здоровья. Слова концертного директора артистки приводит телеканал НТВ.

Христов подчеркнул, что сама Заворотнюк «призывает людей верить только информации из официальных СМИ». Он добавил, что актриса и ее близкие пока не готовы давать комментарии по поводу ее состояния.

6 октября несколько Telegram-каналов со ссылкой на одного из сотрудников больницы, в которой находится Заворотнюк, объявили, что актриса скончалась. Эту информацию опроверг друг артистки, имя которого не раскрывается.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что у нее диагностировали рак мозга.

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