Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости. Об этом сообщает StarHit.

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год», — заявила женщина, пожелавшая сохранить анонимность. Она пояснила, что не работает в медицинском учреждении с 27 сентября, поэтому готова продать материалы за вознаграждение, однако не уточнила, на какую сумму рассчитывает.

24 сентября дочь Заворотнюк Анна опубликовала обращение к журналистам: «Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает нам добра». Она также опровергла информацию о том, что ей якобы предлагали несколько миллионов рублей за участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали зимой этого года рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



