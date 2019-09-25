Стало известно об обмороках Заворотнюк за десятилетие до диагноза

Актриса Анастасия Заворотнюк падала в обморок и страдала головными болями за десять лет до того, как ей диагностировали рак мозга. Об этом профессиональная гримерша, имя которой не уточняется, сообщила изданию «Комсомольская правда».

По словам собеседницы газеты, состояние артистки вызывало у ее коллег опасения годы назад, однако ее недуги списывали на частые переработки. «У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты», — сказала она.

Источник издания подчеркнула, что «бывало, на съемках Настя даже падала в обморок». «Мы полагали, что от недоедания», — объяснила она.

24 сентября дочь артистки Анна Заворотнюк попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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