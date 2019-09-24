Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра», — написала Заворотнюк.

Также девушка опровергла информацию о том, что ей якобы предлагали несколько миллионов рублей за участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». «Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», — отметила она.

Накануне, 23 сентября, сообщалось, что в результате трехнедельного наблюдения врачи пришли к выводу, что опухоль Заворотнюк неоперабельна. Пациентка клиники, в которой находится актриса, заявила, что медики прекратили ее лечение. В свою очередь представительница Заворотнюк Марина Потапова отказалась подтверждать или опровергать эту информацию. «Я ничего не комментирую», — заявила она.

У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!