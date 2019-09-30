Экс-сотрудница клиники внезапно передумала продавать фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, передумала продавать СМИ фото и видео больной знаменитости. Об этом сообщает «Царьград».

Женщина резко поменяла свое решение после того, как ее попросили предоставить доказательства того, что она действительно обладает такими эксклюзивными снимками. Она пояснила, что отменяет сделку, так как планировала сотрудничать с журналистами на условиях анонимности, а они уже «раструбили» об имеющихся кадрах и упустили возможность их приобрести.

Информация о том, что экс-работница больницы отказалась от идеи продавать эксклюзивный материал, появилась и в ряде других СМИ, в которые обращалась женщина. Отмечалось, что она испугалась уголовной ответственности и судебных разбирательств.

27 сентября стало известно, что бывшая сотрудница клиники предлагает журналистам приобрести снятое ею видео Заворотнюк, а также 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября. Она поясняла, что рассчитывает на вознаграждение, однако не указывала точную сумму.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк зимой этого года диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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