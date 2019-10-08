Близкие Заворотнюк отреагировали на ее выписку из больницы

Близкое окружение актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировало на ее выписку из московской клиники. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает «Комсомольская правда».

Один из друзей артистки отказался рассказывать подробности о здоровье Заворотнюк, однако сказал, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».

Директор актрисы Марина Потапова также не стала комментировать последние сообщения. «Доброго дня. Спасибо вам», — ответила она на вопрос, действительно ли Заворотнюк выписали из больницы.

В свою очередь, источник «Комсомольской правды» заявил, что артистка отправилась домой в субботу, 5 октября. «Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания», — уточнил он.

Собеседник издания добавил, что в целях конфиденциальности Заворотнюк находилась в стационаре под другой фамилией и датой рождения.

Ранее 8 октября стало известно, что Анастасию Заворотнюк вывезли из Европейского медицинского центра, где она находилась последний месяц. Ей закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечение в стационаре. Сообщалось, что актриса продолжит лечение в другом месте.

48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



