Очевидцы рассказали о выписке Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра в инвалидном кресле. Об этом очевидцы рассказали порталу «Дни.ру».

«Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела», — рассказали собеседники сайта.

8 октября стало известно, что артистку выписали из медучреждения, в котором она пребывала последний месяц. Позже сообщалось, что актрису госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. Отмечалось также, что у Заворотнюк парализовало правую руку и она не в состоянии передвигаться самостоятельно.

О том, что актриса находится в больнице в тяжелом состоянии, стало известно в середине сентября. Зимой у нее диагностировали рак мозга.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!