Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей. Отмечается, что речь идет о ее квартире в центре Москвы.

В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября сразу после выписки из Европейского медицинского центра. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой, после того как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, а 15 октября близкие артистки впервые подтвердили, что она проходит лечение от тяжелого заболевания.

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