В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

В посте отмечается, что у фигуриста и его коллеги Татьяны Навки должно состояться выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек». «От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!» — говорится в публикации.

1 ноября сообщалось, что Чернышев впервые вышел к журналистам после новостей о тяжелом недуге жены. Он появился в спектакле на льду «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге и после принял участие в пресс-конференции, однако не стал давать комментариев насчет состояния здоровья супруги.

В семье Заворотнюк сообщали, что она проходит курс лечения в одной из столичных больниц. Ей диагностировали рак мозга в начале текущего года. В начале октября артистку перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов.

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