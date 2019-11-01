Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки. Об этом сообщает телеканал Piter.TV.

Чернышев появился на публике в спектакле на льду «Руслан и Людмила» 31 октября. Фигурист вышел к журналистам на пресс-конференцию после выступления в Санкт-Петербурге. Однако муж Заворотнюк никак не прокомментировал состояние своей супруги. Он сделал общее фото с труппой после выступления и затем покинул конференцию.

Автор шоу Татьяна Навка заявила на встрече, что артист чувствует себя хорошо и готов к работе.

В сентябре сообщалось, что Петр Чернышев продолжит гастроли, несмотря на состояние Заворотнюк. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Близкие актрисы сообщали, что 48-летняя Заворотнюк проходит курс лечения в одной из московских больниц. Актрисе диагностировали рак мозга зимой 2019 года. Врачи прекратили противоопухолевое лечение. В начале октября ее перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов

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