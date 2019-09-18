Муж Заворотнюк продолжит гастроли с шоу Навки несмотря на слухи о болезни жены

Фигурист и супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев будет гастролировать с ледовым шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки. Об этом фигуристка заявила в Instagram.

Навка опубликовала пост с анонсом шоу, в хештегах указав имя Петра Чернышева. На вопрос одной из подписчиц, будет ли фигурист выступать в сложный для его семьи период, она ответила, что будет.

«Петр, надеюсь, обязательно будет выступать», — написала Навка. Еще на один вопрос о том, кто заменит Чернышева в шоу, артистка указала: «Вместо Петра будет Петр».

Ранее во вторник друг Заворотнюк, имя которого не уточнялось, заявил, что Чернышев еще в июне на фоне ухудшения состояния супруги принял решение покинуть ледовые шоу Навки «по семейным обстоятельствам».

Заворотнюк, на которой Чернышев женился в 2008 году, находится в коме в одной из московских больниц. 48-летней звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. Врачи прекратили противоопухолевое лечение. Также стало известно, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которому ее подключили.

В октябре 2018-го у супружеской пары родилась дочь Мила.

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