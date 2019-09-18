Появились подробности диагноза Заворотнюк

Диагноз рак мозга Анастасии Заворотнюк поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. При этом актриса не оставляла карьеру в кино и снялась в двух фильмах, рассказал «Комсомольской правде» ее приятель, имя которого не уточняется.

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы», — поведал друг актрисы.

По словам собеседника издания, весной Заворотнюк находилась в Польше, и тогда ее состояние неожиданно ухудшилось: «Она практически потеряла сознание». «Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась», — рассказал он.

Знакомый артистки отметил, что в июне муж Заворотнюк Петр Чернышев принял решение покинуть ледовые шоу Татьяны Навки «по семейным обстоятельствам».

17 сентября стало известно, что в апреле Заворотнюк перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная.

Ранее сообщалось о том, что у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Отмечалось также, что медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы, которая находится в коме. 13 сентября появилась информация о том, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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