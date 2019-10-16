Друзья Заворотнюк раскрыли информацию о состоянии актрисы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии. Их слова передает газета «Комсомольская правда» в среду, 16 октября.

По словам источников, имена которых не раскрываются, состояние Заворотнюк заметно улучшилось после операции.

«Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза хоронили. На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне», — рассказали собеседники издания.

15 октября близкие актрисы впервые подтвердили в соцсетях, что она болеет. Отмечалось, что о недуге Заворотнюк распространяется много недостоверной информации.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В середине сентября стало известно, что она попала в больницу, а в начале октября ее перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов.

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