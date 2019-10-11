Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци. Соответствующий пост появился на официальной странице Заворотнюк в Instagram.

«Считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека», — говорится в публикации.

Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми Фото опубликовано @a_zavorotnyuk

Представители Заворотнюк объявили неправдой последние сообщения в прессе о ее состоянии. Ранее Telegram-канал Mash заявил, что артистка находится в состоянии сопора. По словам семьи актрисы, «Mash регулярно публикует отвратительную ложь».

В публикации также оказались отмечены новости на порталах Replyua.net и «Телепрограмма». Кроме того, в пост попали фотографии папарацци, преследующих актрису и ее семью. «Страна должна знать своих героев», — говорится в публикации.

8 октября стало известно, что артистку выписали из медучреждения, в котором она пребывала последний месяц. Позже сообщалось, что актрису госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных.

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