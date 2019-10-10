Журналистам предложили интервью с тяжелобольной Заворотнюк

Сотрудник больницы, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, предложил журналистам интервью из медицинского учреждения. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Сообщается, что в редакцию обратился неизвестный, который утверждает, что имеет доступ к актрисе и может записать с ней интервью. Автор письма предложил журналистам составить вопросы, которые он затем задаст пациентке клиники. Неизвестный подчеркнул, что все будет сделано на условиях полной анонимности и неразглашения подробностей сотрудничества.

«Инкогнито впоследствии намеревался разослать видео корреспондентам, чтобы они опубликовали сенсацию», — пишет издание.

В сентябре сообщалось, что журналисты пытаются подкупить врачей больницы, в которой лечилась Заворотнюк, чтобы получить ее фотографии. За фото артистки, по информации СМИ, персоналу предлагали до миллиона рублей.

По неофициальным данным, Заворотнюк госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. Официальная информация о ее заболевании пока не опубликована.

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