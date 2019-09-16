Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на Первый канал и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В ходе выпуска радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разина в пиаре на болезни актрисы. «Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар», — заявила Довлатова.

В ответ Разин написал, что участники программы выдернули его слова из контекста. «Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте. <...> Ну а Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам», — написал продюсер.

Ранее сообщалось о том, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония. Осложнения возникли из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга — глиобластомы. Позже появилась информация о том, что врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк.

О том, что актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщалось 13 сентября. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

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