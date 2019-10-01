Подсчитано состояние Заворотнюк

Стоимость недвижимости Анастасии Заворотнюк может достигать полмиллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

По данным телеканала, актриса владеет трехэтажным особняком площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке. Кроме того, у нее есть апартаменты в центре Москвы и в Ялте.

У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Дочь артистки Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери. Представители актрисы также отказываются от комментариев по поводу ее состояния.

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