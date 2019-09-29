Звезда сериала «Не родись красивой» постриглась наголо ради Заворотнюк

Актриса Нелли Уварова остригла волосы в поддержу своей коллеги Анастасии Заворотнюк. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

Фото в новом образе она опубликовала в Instagram. В одном из постов актриса, как пишет газета, призвала дочь коллеги Анну не обращать внимания на слухи о ее матери, появляющиеся в СМИ. Также она пожелала Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.

Поклонники Уваровой одобрили поступок актрисы, отметив, что ей идет «смелый образ».

Нелли Уварова — российская актриса, наиболее известная ролями в сериалах «Не родись красивой» и «Атлантида».

Зимой этого года у 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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