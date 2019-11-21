Россиянин захотел обогатиться и сжег семь квартир

В городе Артеме Приморского края завершено следствие по делу мужчины, который устроил на чердаке многоэтажки ферму для майнинга криптовалюты и сжег семь квартир, сообщает «Интерфакс». Сумма ущерба составила 53 миллиона рублей.

ЧП произошло в феврале 2018 года. Мужчина сделал незаконную перепланировку на чердаке, подключив около 15 блоков питания. После многочасовой работы фермы произошло короткое замыкание, которое и привело к пожару.

Следствие полагает, что майнер заметил пожар и скрылся, не уведомив экстренные службы.

В ноябре житель украинского города Белая Церковь развел костер в квартире, чтобы приготовить еду. Мужчине отключили газ и электроэнергию из-за долгов за коммунальные услуги.

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