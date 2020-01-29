Российская пенсионерка придумала бизнес ради ремонта квартиры

Жительница города Благовещенска организовала торговлю вязаными носками и варежками, чтобы собрать деньги на ремонт жилья. Об этом сообщает ИА «Амур.инфо».

Женщина 1936 года рождения продает сделанную вручную продукцию на улице, около одного из городских магазинов. «Убитую» однокомнатную квартиру для нее купили собственные дети — взамен прежней, располагавшейся в Белогорске (также Амурская область). Пенсионерка уже самостоятельно привела в порядок комнату, а на ремонт санузла ей не хватило денег.

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Бизнес, придуманный россиянкой ради ремонта, привлек внимание общественности. Одна из жительниц Благовещенска решила поддержать бабушку — организовала для нее перерасчет пенсии и с помощью друзей оплатила услуги специалиста, который восстановил покрытие ванны в квартире. Осталось поменять трубы и сделать косметический ремонт санузла. Известно, что у пенсионерки есть родственники, но обращаться к ним за поддержкой она не хочет.

Осенью 2018-го житель поселка Ферзиково в Калужской области забрался на вышку мобильной связи и угрожал спрыгнуть с нее вниз, если ему не предоставят квартиру. Прибывшие на место спасатели уговорили его спуститься. Мужчина благополучно слез с вышки, но ни квартиры, ни денег на ее приобретение так и не получил.

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