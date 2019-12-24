Неизвестные подарили квартиру пострадавшей от взрыва россиянке

Пострадавшей от взрыва жилого дома в Магнитогорске Татьяне Писаревой, которую выселяли из муниципального жилья, подарили квартиру. Об этом пишет «Новая газета».

Россиянку вызвали в городскую администрацию. Там Писаревой заявили, что намерены положительно решить ее квартирный вопрос. По словам женщины, она получила недвижимость по договору дарения от неизвестных меценатов.

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Дом Писаревой был частично разрушен в результате взрыва 31 декабря 2018 года. По документам, женщина там не проживала — она пыталась их оформить с 2010 года, когда власти выделили ей и детям муниципальную квартиру (черные риелторы ранее лишили семью законного жилья). Поскольку Писарева не была собственником, ей было отказано как в выплате компенсации, так и в предоставлении другой жилплощади.

Женщина пыталась отстоять свои права, даже устроила голодовку, вывесив растяжку на балконе. Акция случайно совпала с рабочим визитом в город Владимира Путина. Местные власти тогда не пошли Писаревой навстречу и дали несколько дней на выселение.

Проблемы с расселением были и у других жителей Магнитогорска. В октябре 2019 года жильцам нескольких аварийных домов дали смотровые талоны на квартиры по адресу улица Карла Маркса, 164 — именно эта многоэтажка и пострадала от взрыва. Собственники были возмущены, однако местные власти им напомнили, что дом официально признан пригодным для проживания.

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