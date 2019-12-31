Россиянке дали дом после жалобы во «ВКонтакте»

Россиянка из Рязанской области Екатерина Псурцева решила квартирный вопрос через социальную сеть. Она во «ВКонтакте» обратилась с жалобой на плохие жилищные условия к губернатору региона, после чего для нее подобрали новый дом, сообщается в группе «Рязанская область».

Женщина воспитывает пятерых детей и в настоящее время беременна шестым ребенком. При этом до сих пор у нее не было собственного жилья — после смерти матери россиянка фактически осталась без крыши над головой. Ей приходилось ютиться в доме отчима, где для детей не созданы нормальные условия проживания. Из-за этого на семью обратили внимание органы опеки.

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Псурцева рассказала о своей проблеме на странице губернатора области Николая Любимова. На следующий день чиновник взял вопрос под личный контроль. Для женщины и ее детей уже подобран новый дом, скоро планируется переезд. «Николай Викторович, спасибо, что спасли мою семью. Спасибо от всех моих пятерых детей. Люди, перед Новым годом мечты исполняются, нужно верить. Посмотрите, как я жила. Я очень долго просила помощи», — написала россиянка в комментариях к одной из публикаций на странице Любимова.

Ранее в декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гарантировать многодетным семьям жилищную поддержку. Политик заявила, что в России необходимо наращивать объемы строительства социального жилья и бесплатно давать многодетным квартиры.

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