Российская школьница получила в подарок от Путина щенка ретривера

Власти Калужской области вручили 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой подарок от президента России Владимира Путина — щенка ретривера. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 27 декабря.

Екатерина — старшая дочь в многодетной семье Папановых. От ее имени к главе государства обратился отец, попросив ретривера или лабрадора для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Девочка учится в школе-интернате.

В сообщении областных властей говорится, что медики рекомендовали девочке общение с животными.

В феврале российский лидер подарил девочке с аутизмом из Приморья щенка золотистого ретривера.

Президент неоднократно дарил маленьким россиянам щенков. В июле 2015 года Путин подарил шестимесячного щенка ньюфаундленда школьнице из Киргизии. В июне того же года передал лабрадора первокласснице из Тулы.

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