В России задумали бесплатно давать квартиры многодетным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гарантировать многодетным семьям жилищную поддержку, передает «Интерфакс».

На пресс-конференции во вторник, 24 декабря, политик заявила, что в России необходимо наращивать объемы строительства социального жилья и бесплатно давать многодетным квартиры. «Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет. Это ключевая вещь для любой семьи — жилье», — цитирует Матвиенко агентство.

С начала 2019 года в России действует программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Такие семьи могут получить кредит по сниженной ставке. 10 октября стало известно, что другие льготные ипотечные продукты задумали запустить в десяти российских регионах с самым низким уровнем социально-экономического развития.

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