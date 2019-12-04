Погрязшая в долгах многодетная мать в одночасье стала миллионершей

Жительница английского города Сихем, графство Дарем, стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

51-летняя Анита Кэмпбелл (Anita Campbell), мать четырех детей, призналась, что последние годы едва сводила концы с концами, погрязла в долгах и нуждалась в деньгах. Она начала играть в бинго и всего за десять дней сорвала куш более миллиона фунтов стерлингов. «Я будто во сне. До сих пор не могу в это поверить, — говорит британка. — Я так обрадовалась, что смогу улучшить жизнь моих детей».

«У нас был тяжелый период. Я очень похудела, потому что денег на еду не хватало. Это не лучшим образом сказалось на моем диабете», — рассказывает Кэмпбелл. Многодетная мать выиграла 597 тысяч фунтов стерлингов (49,9 миллиона рублей) всего через пару часов игры в бинго. Спустя десять дней она решила вновь испытать удачу и стала обладательницей еще 522 тысяч фунтов стерлингов (43,6 миллиона рублей).

Кэмпбелл уже съехала из арендованного дома в собственное жилье, а также погасила долги. Победительница подчеркнула, что несмотря на крупный выигрыш, она планирует и дальше играть в бинго.

Бинго — разновидность лото. В ходе игры участники должны зачеркивать или закрывать на своих карточках случайно выпадающие цифры. Тот, кому из игроков удается первым заполнить свой билет, должен выкрикнуть: «Бинго!» или, в случае с онлайн-игрой, нажать соответствующую кнопку.

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