Женщина стала миллионершей, купила туфли и продолжила работать в больнице

Победительница лотереи из Великобритании призналась, что огромный выигрыш в лотерею не сильно изменил ее жизнь. Ее историей поделилось издание Daily Record.

Рут Брин (Ruth Breen) выиграла миллион фунтов (79,4 миллиона рублей по текущему курсу) в лотерею EuroMillions в июле 2014 года, когда ей было 35 лет. Женщина вспоминает, что не сильно удивилась электронному письму от лотереи, так как оно ничем не отличалось от уведомлений о ее прошлых мелких выигрышах. Когда британка открыла сообщение, она была на седьмом небе от счастья.

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Женщина призналась, что в первую очередь приобрела себе «новый наряд и милую обувь». Брин отметила, что долгое время мечтала о паре дорогих туфель Jimmy Choo и была рада осуществить давнее желание.

Британка отправила на тот момент 11-летнюю дочь в частную школу и немного сократила смену, однако не уволилась из больницы, где работает акушеркой.

«Да, миллион — это серьезная сумма, но недостаточная для того, чтобы выйти на пенсию в 35 лет», — рассказала она журналистам.

Брин призналась, что до сих пор покупает лотерейные билеты в надежде еще раз сорвать куш.

В апреле сообщалось о супружеской паре из Ирландии, выигравшей джекпот в 5,5 миллиона фунтов стерлингов (436,6 миллиона рублей по текущему курсу). Муж и жена решили не бросать работу, погасить на выигранные деньги долги и «жить, как раньше».

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