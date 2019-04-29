Супруги выиграли пять миллионов фунтов стерлингов и решили «жить как раньше»

В Дублине, Ирландия, супружеская пара сорвала джекпот в пять миллионов фунтов стерлингов после того, как выиграла в лотерее. Однако, как сообщает британское издание The Sun, бросать работу счастливчики не планируют.

В начале апреля ирландцы купили билет QuickPick в приложении национальной лотереи. Он оказался счастливым и принес им 5,5 миллиона фунтов стерлингов (459,4 миллиона рублей).

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«Даже через две недели мы все еще не можем поверить в это», — отметил мужчина.

Несмотря на выигрыш, ирландцы не планируют бросать работу — супруги получат призовые деньги и снова выйдут в офис с понедельника, 29 апреля. Они хотят составить план расходов, а также погасить ипотеку и другие счета. Супруги утверждают, что не будут «сходить с ума из-за победы».

«Эти деньги сделают нашу жизнь проще и комфортнее, однако мы хотим продолжить жить как раньше», — сказал один из них.

Ранее в апреле сообщалось, что шотландка сорвала крупный джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Девушка принялась тратить деньги на дорогостоящие машины, путешествия, пластические операции и недвижимость, однако спустя несколько лет ей наскучила такая жизнь, и она решила устроиться на работу.

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