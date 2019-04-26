Американка помогла своему парню и обогатилась

В штате Коннектикут, США, женщина выиграла в лотерее десять тысяч долларов, помогая своему парню развозить хлеб. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Стефани Базби (Stephanie Buzbee) рассказала, что в январе ее уволили с работы. Ей было нечего делать, и на прошлой неделе она решила помочь своему молодому человеку с доставкой хлеба. Во время одной из остановок Стефани приобрела лотерейный билет «Ultimate» и обнаружила, что выиграла 100 долларов (6,4 тысячи рублей).

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

Обрадовавшись, женщина решила увеличить выигрыш и купила еще один билет на следующей остановке. Когда Стефани просканировала его на специальном автомате, она не поверила своим глазам — выигрыш составил десять тысяч долларов (648 тысяч рублей).

По словам американки, эти билеты стали для нее началом белой полосы в жизни.

«Благодаря выигрышу я смогу оплатить свои счета за следующие несколько месяцев, и я только что получила предложение о новой работе!» — призналась Стефани.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот после того, как случайно перепутала возраст дочери и из-за этого вписала в лотерейный билет не тот набор цифр. Благодаря этой ошибке женщине удалось получить выигрыш в размере 75 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!