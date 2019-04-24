Женщина забыла возраст дочери и обогатилась

Жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот после того, как случайно перепутала возраст дочери и из-за этого вписала в лотерейный билет не тот набор цифр. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Антуанетта Усли (Antoinette Ousley) из города Инкстер приобрела лотерейный билет в понедельник, 15 апреля. Женщина всегда вписывала в билеты комбинацию чисел из дат рождения дочерей и их возраста. Но так как незадолго до покупки билета у ее старшей дочери был день рождения, она забыла заменить 19 на 20.

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Благодаря этой ошибке женщине удалось получить джекпот — 75 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).

Усли узнала о выигрыше за ужином, проверив билет в приложении на телефоне. «Как только я взглянула на счастливые номера, я поняла, что выиграла. Я чуть не задохнулась, так сильно я переволноваловалась», — рассказала она.

Победительница планирует потратить куш на покупку нового дома.

В середине апреля сообщалось об американке, чуть не лишившейся выигрыша в несколько сотен тысяч долларов. Проверяя результаты, женщина случайно ввела не ту дату розыгрыша, и потому была готова выбросить билет. Однако в последний момент она решила перепроверить числа.

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