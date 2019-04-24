Невнимательность сделала австралийку миллионершей

В Сиднее, Австралия, женщина случайно купила два лотерейных билета и сорвала куш в размере шести с половиной миллионов долларов (420,6 миллиона рублей). Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В воскресенье, 21 апреля, австралийка приобрела два лотерейных билета Keno в автомате развлекательного заведения Randwick’s club. По ее словам, она хотела купить один билет, как делает это обычно, но по ошибке приобрела два. Оплошность принесла женщине главный приз.

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Несмотря на победу, австралийка сказала, что не собирается бросать свою работу и продолжит жить, как и раньше. Она добавила, что поможет своим близким и потратит деньги на семейный отпуск.

Президент Randwick’s club Вик Смит (Vic Smith) отметил, что люди, находящиеся рядом, а также весь персонал заведения, были на седьмом небе от счастья, после того как узнали, что член их клуба сорвал джекпот в лотерее. Небольшая часть выигрыша, согласно традиции, достается продавцу, который продал лотерейный билет, или заведению, где находится автомат по продаже билетов.

В конце апреля сообщалось, что супружеская пара из США по ошибке приобрела лотерейный билет не за два, а за три доллара, утраивающий потенциальный выигрыш. Оплошность принесла им 150 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей).

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