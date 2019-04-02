Невнимательность принесла американцу тысячи долларов

Житель США допустил ошибку в лотерейном билете и выиграл 13,6 тысячи долларов (около 888 тысяч рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Рик Форман (Rick Foreman) из американского города Уичито, штат Канзас, признался, что участвовал в виртуальных скачках Racetrax впервые. «Я хотел попробовать. Я взял игровую карточку и поставил четыре доллара на один забег, — вспоминает американец. — Однако я допустил ошибку и выбрал десять забегов».

Любитель азартных игр решил не вносить изменения в игру и заплатил 40 долларов (2,6 тысячи рублей) за участие. В результате Форман сорвал крупный джекпот. «Четвертый забег стал для меня счастливым. Если бы я не допустил ошибку, я бы не стал победителем», — объяснил мужчина.

Форман планирует расплатиться с долгами, а остальную часть денежного приза сохранить на будущее. Удачливый американец также добавил, что обязательно продолжит играть в виртуальные скачки.

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