Семейная ссора обернулась выигрышем в сотни тысяч долларов

Ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Любители азартных игр из города Олбани, Западная Австралия, утверждают, что всегда покупали один лотерейный билет Saturday Lotto на двоих. Однако в тот день супруги повздорили, и каждый решил сыграть в лотерею в одиночку.

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«Я заметила, что мой муж купил билет Saturday Lotto, поэтому я пошла проверить итоги розыгрыша», — говорит супруга. По ее словам, она отправилась в торговый центр узнать результаты игры и между делом приобрела лотерейный билет Wednesday Lotto. «Обычно я не играю в эту лотерею», — отметила австралийка.

Случайно купленный билет принес семье выигрыш в размере 717,5 тысячи долларов (46,2 миллиона рублей). Победители не прокомментировали, на что они планируют потратить денежный приз.

В начале марта сообщалось, что престарелая жительница американского штата Делавэр, впервые попытавшая счастья в лотерее, выиграла 40 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей). 83-летняя женщина утверждает, что никогда в жизни не участвовала в лотереях. Ей захотелось изменить своей привычке, когда она заметила лотерейный билет в магазине.

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