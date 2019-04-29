Шотландка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и устала от безделья

Жительница шотландского города Эдинбург, выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов), устала от безделья и решила устроиться на работу. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Джейн Парк (Jane Park) сорвала крупный джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Девушка принялась тратить деньги на дорогостоящие машины, путешествия, пластические операции и недвижимость. Спустя четыре года шотландка пожаловалась, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах.

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23-летняя Парк призналась, что ей надоело бездельничать. «Мы с Хлоей (подруга Парк — прим. «Ленты.ру») так устали ничего не делать, что подумываем устроиться на работу», — отметила она.

В 2018 году сообщалось, что пенсионеры из Шотландии, выигравшие огромную сумму денег в лотерею, не смогли разучиться экономить. Спустя несколько месяцев после выигрыша победительница отметила, что так и не искоренила в себе привычку покупать продукты по сниженным ценам.

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