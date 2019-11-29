Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Опубликованный закон о домашнем насилии в России раскритиковали
В России появились деньги с ветеранами войны
В Москве придумали оригинальный способ убирать листья 
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане
Дочь отчитала сексуально активных родителей и подверглась критике
Раскрыты возможности пассажиров нового российского плацкарта
Почти не игравший дорогой новичок «Зенита» оказался на другом континенте
В «Слуге народе» объяснили желание «приглушить» свободу слова
Разрешение для «Северного потока-2» обжаловали
Новости партнеров

В Госдуме захотели создать семейный капитал для многодетных

Перейти в «Мою Ленту»
Ирина Яровая
Ирина Яровая

В Госдуме предложили разработать критерии предоставления семейного капитала семьям, имеющим четырех и более детей. С соответствующей инициативой выступила вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая, передает ТАСС.

По ее словам, такая мера должна стать новым инструментом для поощрения долголетия брака. Кроме того, Яровая отметила, что введение такого семейного капитала поможет обеспечить благополучие детей.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
Россиян призвали к здоровому образу жизни советскими плакатами
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Нацпроекты
Нацпроекты00:0123 ноября

«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»

Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
18:3325 ноября

Предсказано будущее 5G в мире

19:5326 ноября

На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности

16:3727 ноября

Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала

Нацпроекты00:04 3 ноября

В добрый путь

В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
19:5226 ноября

России предрекли лидерство в циркулярной экономике

19:5426 ноября

В Москве бизнесменов стали бесплатно учить английскому

12:3425 ноября

Российских школьников захотели отучить от зубрежки к ЕГЭ

Нацпроекты00:05 6 октября

Видно насквозь

Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
19:5126 ноября

В Осетии обустроят сотни дворов

19:5226 ноября

Названо препятствие для роботизации предприятий России

19:3122 ноября

Новосибирск свяжут с крупными городами России прямыми рейсами

Россия
Опубликованный закон о домашнем насилии в России раскритиковали
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Путин остался без выходного 31 декабря
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Расправу над сыном «радикально верующих» в Екатеринбурге скрывали три недели
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
В РПЦ предрекли стрельбу из-за закона о домашнем насилии
Все материалы
Мир
Африканских женщин освободили от правил ислама
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Лидер британской партии отказал Израилю в праве на существование
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Годами державшего детей в подвале мужчину обвинили в сексуальном насилии
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Срыв Украиной выступления России в ООН попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
В «Слуге народе» объяснили желание «приглушить» свободу слова
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Киев пожаловался на Apple в Госдеп
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Экс-президента Киргизии насильно привезли в суд
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Зеленский отменил прапорщиков
Все материалы
Экономика
«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Украина атаковала «Газпром» в Латвии
Площадка продуктивности
Вопросы эффективности бизнеса обсудили на Международном форуме производительности
Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Олигархи согласились раскошелиться во благо России
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Россия обновит Малайзии проблемные Су-30МКМ и МиГ-29 за пальмовое масло
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Почти не игравший дорогой новичок «Зенита» оказался на другом континенте
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
Плющенко вспомнил о пытавшихся облить его кислотой женщинах
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
«Арсенал» уволил тренера-антирекордсмена
«Я могу вывести на новый уровень любой клуб»
Футболист-любитель стал профи, а позже — топ-тренером: история Алана Пардью
Российский футболист рассказал о редкой травме и попытках научиться ходить
Все материалы
Культура
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Пенсионерский блюз
Скорсезе, Де Ниро и Пачино хоронят миф об Америке за три с половиной часа «Ирландца»
Аврил Лавин рассталась с парнем-миллиардером
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Аномально большие скидки в «Черную пятницу» оказались опасны
Великое советское завтра
 
Сябитова показала обнаженное фото и порассуждала о женщинах старше 50 лет
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Мужчина игнорировал высокое сердцебиение и обнаружил у себя опасную болезнь
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Ургант посоветовал не сумевшему найти объект кражи губернатору не отчаиваться
Все материалы
Ценности
Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Российский магазин взял фото чернокожих моделей для рекламы «Черной пятницы»
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Подсчитана стоимость украшений российских звезд
Все материалы
Путешествия
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Доминикане 19 россиян
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Названо преимущество места около иллюминатора в самолете
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Отель в Крыму признали лучшим в мире
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
В Шереметьево грузовик сбил человека на взлетно-посадочной полосе
Все материалы
Из жизни
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Ядовитая кутора сразилась с россиянином за добычу и довела его до истерики
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Женщина приняла рак за воспаление легких
Все материалы
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Москвичи назвали худшие районы столицы
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
У киноцентра «Соловей» появился шанс на спасение
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы