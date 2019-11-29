В Госдуме захотели создать семейный капитал для многодетных

В Госдуме предложили разработать критерии предоставления семейного капитала семьям, имеющим четырех и более детей. С соответствующей инициативой выступила вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая, передает ТАСС.

По ее словам, такая мера должна стать новым инструментом для поощрения долголетия брака. Кроме того, Яровая отметила, что введение такого семейного капитала поможет обеспечить благополучие детей.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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