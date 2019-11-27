Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала

В вопросе использования материнского капитала приоритет остается за матерью. Эти средства необходимы в первую очередь для защиты женщин. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«В семье возникают самые разные сложности... и в этом случае мама должна быть защищена. <...> К сожалению, мы не регулируем тарифы на нотариальном рынке — но мама и ее приоритет здесь очевиден. И, конечно, слово должно быть за ней», — отметила она.

По словам Голиковой, если мать и отец будут равны в правах на использование маткапитала, то женщине придется оформлять нотариальную доверенность на мужа.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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