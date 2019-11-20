Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей

С 2020 года примерно 70 процентов российских семей смогут получать дополнительные выплаты. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

«Охват возможностью граждан получить пособие увеличится с 50 процентов — сейчас половина семей получает это пособие. Будет около 70 процентов», — отметил глава Минтруда.

Кроме того, по его словам, на выплаты пособий на первого и второго ребенка направят около 100 миллиардов рублей. В программе также поучаствует Дальний Восток. «Я напомню — это чисто федеральные деньги», — сказал министр.

Ранее Топилин на совещании по вопросам реализации задач нацпроекта «Демография» в Салехарде сообщил, что стоимость родового сертификата увеличится на одну тысячу рублей с 2020 года. Он пояснил, что деньги пойдут на оплату психологической помощи. По его словам, психологическая поддержка женщин будет направлена на снижение количества абортов в России.

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