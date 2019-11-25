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Россиян призвали к здоровому образу жизни советскими плакатами

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На улицах Калининграда появились пропоганидирующие здоровый образ жизни билборды и ситиборды, темы для которых взяли из материалов санпросветработ конца 70-х годов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Авторы плакатов призывают жителей города задуматься о правильном и сбалансированном питании. По информации издания, установка билбордов и ситибордов обошлась городскому бюджету в три миллиона рублей. В региональном Минздраве уточнили, что работу провели в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Этот региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография», одной из целей которого является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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