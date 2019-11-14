Россиянам рассказали о правильном питании при диабете

При диабете необходимо на протяжении всей жизни придерживаться диеты и учитывать в рационе углеводы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Людмила Комарова в интервью «АиФ-Воронеж».

«Люди с первым типом сахарного диабета должны учитывать в своем рационе только углеводы. Они руководствуются таким понятием как углеводная или хлебная единица. Она равна 10-12 граммам чистых углеводов. В зависимости от того, сколько хлебных единиц съел человек, такую дозу короткого инсулина он должен себе подколоть», — пояснила Комарова.

Вместе с тем, по ее словам, люди с диабетом второго типа должны считать килокалории. Так, женщинам следует ежедневно потреблять с едой 1,2 тысячи килокалорий, а мужчинам — 1,5 тысячи. «И это при средней интенсивности труда», — уточнила врач, подчеркнув, что калории следует равномерно распределять в течение дня.

Кроме того, Комарова посоветовала отказаться от таких сахарозаменителей, как сорбит, ксилит, фруктоза. «Таблетки, сиропы или порошки, которые делаются на основе сахарина, аспартама или цикламата, в принципе допустимы. Еще можно добавлять в чай стевию — траву, которая во много раз слаще сахара», — сказала врач, отметив, что иногда люди с диабетом могут перекусить горьким шоколадом.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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