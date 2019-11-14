Россияне оказались не в курсе симптомов диабета

Более половины россиян (75 процентов) не смогли назвать симптомы диабета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным социологов, треть респондентов (32 процента) оказалась знакома с заболеванием, поскольку либо у них самих, либо у их родственников есть диабет. Не осведомлены о симптомах заболевания 49 процентов опрошенных, еще 26 процентов назвали неверные симптомы.

Отмечается, что корректно основные симптомы «называет меньшая часть опрошенных». Так, на сильную жажду указали 29 процентов опрошенных, повышенный аппетит — четыре процента, учащенное мочеиспускание — два процента. Некоторые участники опроса ошибочно выделили в качестве симптома диабета чрезмерную тягу к сладкому. При этом 48 процентов опрошенных оказались не в курсе возможных осложнений при диабете, еще 26 процентов не знакомы с его последствиями.

Кроме того, исследователи отмечают, что регулярно за уровнем сахара в крови не следит практически никто. 16 процентов опрошенных признались, что ни разу в жизни не сдавали анализ на сахар в крови.

Число больных диабетом в России по данным на начало года превышает 4,58 миллиона человек, сообщила изданию директор Института диабета эндокринологического научного центра Минздрава, заместитель главы центра Марина Шестакова.

За последние пять лет вдвое чаще стали выявлять диабет у детей — уровень заболеваемости среди несовершеннолетних вырос на 50 процентов, уточнили изданию в пресс-службе совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Отмечается, что «в 42 процентах случаев диагноз был поставлен на фоне развития состояния, угрожающего жизни».

«Болезнь начинается тихо, исподволь, ничем себя не проявляя, но, когда проявится, бывают и тяжелые осложнения, что заставляет людей идти к врачу», — добавила Шестакова, уточнив, что половина обследованных в 2015 году людей с сахарным диабетом не знала о своем заболевании.

Ранее стало известно, что россияне также не обращают внимание на состояние своих родинок. За их состоянием регулярно следят только 20 процентов опрошенных. 39 процентов респондентов замечают их особенности только иногда. Вместе с тем половина опрошенных заявила, что не отказалась бы пройти бесплатное обследование родинки на меланому.

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