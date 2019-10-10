Россияне оказались равнодушны к своим родинкам

За состоянием своих родинок регулярно следят только 20 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Как отмечают социологи, «россияне не отличаются повышенным вниманием к своим родинкам». Так, 40 процентов опрошенных вообще не обращают на них внимание, 39 процентов замечают их особенности только иногда.

О существовании такой формы рака кожи, как меланома, знают 64 процента опрошенных, однако определение этой болезни смогли дать только 43 процента. Причем с раком кожи меланому связали только 15 процентов опрошенных. Хуже всего о заболевании осведомлены люди в возрасте от 18 до 24 лет (59 процентов) и жители сельской местности (51 процент). Среди основных причин возникновения меланомы россияне назвали длительное пребывание на солнце (52 процента), посещение солярия (45 процентов) и повреждение родинок (38 процентов).

Поводом обратиться к врачу большинство респондентов (52 процента) сочло кровотечение родинки. Также россиян настораживает, когда родинка увеличивается в размерах (47 процентов опрошенных готовы обратиться к врачу, если заметят этот симптом), чешется (38 процентов), меняет цвет (36 процентов) или форму (34 процента). Реже респонденты выделяли такие признаки, как шелушение (29 процентов), размер более шести миллиметров (26 процентов), неровные края (24 процента), выпуклость (22 процента) или ассиметричная форма (22 процента).

Вместе с тем половина опрошенных заявила, что не отказалась бы пройти бесплатное обследование родинки на меланому, хотя 34 процента россиян родинки не беспокоят, а 17 процентов имеют их в малом количестве.

Опрос был проведен 23 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

В августе главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил семь основных признаков рака. Он упомянул о сложностях при опорожнении кишечника или мочевого пузыря, расстройстве пищеварения и трудностях при глотании, охриплости голоса и длительном кашле. Симптомом также можно считать значительное изменение внешнего вида родинки или бородавки и долго не заживающую язву.

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