Названы польза и опасность мандаринов

Мандарины богаты витаминами и могут убивать бактерии, однако из-за способов, которыми производители их обрабатывают для более длительного хранения, могут оказаться опасными. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в мандаринах содержится «огромное количество» витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксиданты и вещества, подавляющие рост грибков и бактерий, что может защитить зимой, а также бета-каротин, полезный для сердца, и другие полезные вещества.

Вместе с тем, с осторожностью к поеданию мандаринов нужно относиться тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит или повышенная кислотность. «И тем более нежелательно есть мандарины на голодный желудок», — подчеркнула Соломатина.

Кроме того, многие россияне любят заваривать корочки мандаринов, однако, отметила диетолог, из-за того, что многие производители, особенно за рубежом, обрабатывают мандарины противогрибковыми средствами, корочки могут оказаться опасными для здоровья.

Безопасное число мандаринов, которое можно съесть за один день — две-три штуки, добавила она.

Ранее в ноябре стало известно, чем может быть опасна хурма. По словам диетолога Натальи Прохоровой, в больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина, что может навредить людям, страдающим сахарным диабетом. При этом хурма, напротив, рекомендована людям, страдающим анемией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!